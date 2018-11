Kosmikud taas laval: piletijärjekord lookles läbi kolme korruse ja ulatus õuegi 

On ehk kummaline mõelda, kuidas bändiliikme surm võib ansamblile olla parim turundus, aga tõsiasi, et kontserdile Rock Cafes lookles järjekord läbi kolme korruse ja veel jupp maad õuegi, räägib enda eest. Seepärast olid ka bändiliikmed kell kümme õhtul fakti ees, et õigel ajal alustamine ei tule kõne allagi, kui osa rahvast veel õues sissesaamist ootab. Juba enne kontserdi algust hoiatati külalisi Facebookis, et huvi Kõmmari mälestuskontserdi vastu on suur, ja paluti järjekordade vältimiseks varakult kohale tulla.