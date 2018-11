Suure osa lapsepõlvest telemajas veetnud Robert Linna: see maja tundus nagu kindlus 

"Palju on säilinud sellest, kui mina väike olin, nii inimeste näol kui ka maja on sarnane," ütles ta ja lisas, et lapsena tundus telemaja talle kui suur kindlus. "Emotsioon jääb alati samaks."

Seejuures tõi Reet Linna välja, et tegelikult on tema pojal Robertil ka teleoperaatori kõrgharidus. "Ma arvan, et see on võib-olla aidanud suunata mind hoopis muusikuteele, need pole niivõrd erinevad ametid," mainis ta ja tõdes, et operaatorina on ta töötanud väga vähe.