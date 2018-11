Loomakaitsja | Puurid ei kaitse kanu salmonelloosi eest 

Lindude heaolu kõrval huvitab munatarbijaid loomulikult ka toodete tervislikkus. Kas vabapidamisel kanade mune ostes on salmonelloosi haigestumise oht suurem kui puurikanade munade puhul? Just niisugune väide on kõlanud mitmetes sel teemal avaldatud artiklites. Salmonella ähvardavat vabakanu rohkem kui puuri omasid, sest esimesed jalutavad vabalt õues ringi, puutudes seal tõenäolisemalt kokku viiruskandjate – metsloomade ja inimestega.

Võib ju väita, et puurikanalates on sööda, temperatuuri ja hügieenitingimuste üle sedavõrd range kontroll, et linnud on haigustekitajate eest kaitstud. Selliselt pildilt jäävad aga paraku välja puurikanalate need tahud, mis hoopiski soodustavad haiguse levikut.

Puurikanu kimbutavad kanade pidamisviiside tõsiseimad heaoluprobleemid: nad elavad mitmekümnekesi traatpuurides, kus ei näe iial päevavalgust ega saa isegi tiibu sirutada. Tihti puudub puurikanadel korralik keha kaitsev sulestik, sest kitsastes tingimustes elavad linnud nokivad üksteisel sulgi välja. Kehvad tingimused viivad aga nõrga immuunsüsteemini. Nii loobki puurisüsteem soodsa pinnase haigustekitajate levikuks.

Vabalt peetavate kanade elamistingimused on eeltooduga võrreldes märksa paremad. Neil on võimalus vabalt õues ringi liikuda ja nautida liigiomaseid tegevusi. Mõistagi väljendub see ka lindude tervislikus seisundis: vabalt peetavate kanade organism suudab haigustekitajate vastu märksa paremini võidelda. Seisukoht, et sellised linnud haigestuvad sagedamini salmonelloosi, ei põhine teaduslikel andmetel: näiteks 2013. aastal Inglismaal tehtud uuringu andmetel jääb metslindude osakaal nakatajatena alla 0,2 protsendi.

Mida siis inimtervisele ohtlike haigustekitajate suhtes ette võtta? Mitmetes riikides on häid tulemusi toonud kanade vaktsineerimine, mis aitab haigestumisriski oluliselt vähendada. Näiteks on suudetud Suurbritannias vaktsineerimise tulemusena salmonelloosi esinemissagedust 70% võrra vähendada.