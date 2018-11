Seisukoht | Ravime ise oma hambad 

Eestis ravitakse ametlikult aastas vaid miljon hammast. Ehk siis ülejäänud kümned miljonid mädanevad kikud ravitakse kas siis ise või käiakse ringi tühja suuga. Esialgu on tõenäolisem muidugi see viimane variant.

Hambutute inimeste nägemine on igapäevane asi ja selle peale hammastega inimene isegi enam ei võpata. Küll aga paneb õudusest võpatama telesaates sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsleri Maris Jesse kõlanud arvamus, et eestlaste hambad on sellepärast läbi, et mõni protsent neist ei pese neid kaugeltki iga päev. Ehk siis, tädi Maalil on suus vaid neli hammast, sest tema naabrimees onu Aadu peseb oma hõredalt asetsevaid kikusid harvemini kui kaks korda päevas. Hambutusprobleemi lahendus on kohati ehk valuline, kuid samas ka kuratlikult lihtne: ravime ise oma hambad.