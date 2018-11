Tallinnas välgutas agressiivne mees poe parklas nuga 

Põhja prefektuuri operatiivjuht Ivo Utsar ütles, et politseinikud said täna kell 10.58 kõrgeima prioriteediga väljakutse Tallinnasse Tammsaare teele, kus teataja nägi liikumas noaga meest. Mees käitus agressiivselt ning liikus esmalt lähedal oleva tankla juurde ja sealt edasi Mustika keskuse suunas.

Politseinikud toimetasid mehe jaoskonda ja selgitasid välja, et tegu on 22-aastase noormehega. Jaoskonnas vaatas kiirabi mehe üle ning ta toimetati psühhiaatriahaiglasse kontrolli. Hetkel kogutud info põhjal palus mees ise inimestel politsei kutsuda ja ta on olnud varem haiglas sundravil. Juhtunuga seotud täpsemalt asjaolud on väljaselgitamisel.