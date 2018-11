Taavi Libe | Pensionisamba prügikasti viskamine on vastutustundetu 

Toona oli see sotsiaalkampaania suunatud muidugi pisut eakamatele inimestele, kellel polnud otsest kohustust teise sambaga liituda. Leidsin samast 2002. aastast artikli, milles kampaania korraldajad rääkisid, et reklaamide eesmärk on jõuda nendeni, kes on sündinud aastatel 1942–1951, sest nende viimane tähtaeg teise sambaga liitumiseks kukub juba mõne kuu pärast.

Unustatud inimesed

Tagantjärele võib tõdeda, et toonased üleskutsed pensionieelikutele olid sügavalt sümboolsed, kui mitte alatud – ei suuda ju pensionifondide tootlus end praegu isegi pikemas plaanis õigustada. Millist kasu oleks siis pidanud tooma viie kuni kümne aasta pikkune kogumisperiood? Lõpptulemus on grupp inimesi, kes on pensioniikka jõudes avastanud, et kampaaniakorras lubatud ilus elu tähendab paarikümne euro suurust lisasissetulekut, kui sedagi. Loomulikult tekitab see pettumuse kogu süsteemi ja suure suuga lubajate suhtes.

Mina kuulun sellesse põlvkonda, keda ei pidanud enam kultuuripärandisse jõudnud pensionilemõtlemise reklaamidega püüdma. Kui sattusin täisealisena esimest korda panka suvalist makset tegema, lükkas kooliõpetajalikult range telleriproua mulle fondide nimekirja ette ja ütles, et mul on nüüd kohustus hakata pensionisammast koguma. Ma ei julgenud muidugi viisaka ja tagasihoidliku noormehena hakata endast vanemale ja targemale vastu vaidlema, ning nii saingi endale pensionisamba – umbes pool aastat enne seda, kui olin elus esimest korda palka saanud.

Olen veendunud, et ma ei ole kuidagi eriline. Need, kes on mitmekümne aasta kaugusel olevate sissetulekutega seotud otsused põhjalikud läbi kaalunud ning uurinud kõikide turulolevate fondide pikemaajalisi tootlusi ja rahapaigutusi, on käputäis võrreldes nendega, kellele suvalise pangakontori visiidi käigus on ootamatult blankett näkku klammerdatud või kes on kaubanduskeskuses agarate panganoorte ohvriks langenud.

Muide, nende ostukeskuste pensionipakkujatega hakkamasaamiseks kulub küll loo alguses kirjeldatud telereklaam marjaks ära. Kui sama tühja pilguga kaugusesse jõllitada, nagu too pensionist unistav noorsand, on üpris suur tõenäosus, et valges särgis ja viigipükstes jahimees valib saakloomaks kellegi teise. Kellegi, kelle hirmunud ja ekslev pilk kogemata tema silmadesse eksib.

Isamaa tõstatatud ja teiste konservatiivsete erakondade toetatud ettepanek teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmisest unustab need inimesed ära, kelle pensioniotsused piirduvadki ühe allkirjaga pangakontoris või kaubanduskeskuses. See unustamine on tegelikult üpris loogiline, sest pensionidebatis võtavad peaasjalikult sõna need, kellel polegi tarvis, et keegi teine nende raha kuhugi paigutaks, sest nende finantsteadlikkus on piisavalt hea, et teha oma raha suhtes paremaid otsuseid.