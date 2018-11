Juhtkiri Juhtkiri | Mis paneb vanemaid vitsa järele haarama? ohtuleht.ee , täna, 16:04 Jaga:

Stanislav Moshkov

Enamik meist tarvitaks teise inimese kallal vägivalda ainult siis, kui see on meie meelest möödapääsmatu – näiteks enesekaitseks või siis, kui esimesena rünnates on suurem tõenäosus konfliktist elusana välja tulla. Jahmatama paneb, et piir, kus teisiti enam ei saa, tuleb paljudel varem kätte – siis, kui vastas on jonniv laps ja mitte täiskasvanu. Sellise järelduse võiks teha Praxise värskest uuringust, mille järgi 19% küsitletutest on täiesti või pigem nõus väitega, et mingis olukorras on probleemide lahendamisel täiskasvanutevaheline vägivald mõistetav, ja tervelt 42% nõustub pigem või täielikult, et mingis olukorras on laste füüsiline karistamine vajalik ja mõistetav kasvatusvahend.