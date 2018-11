Uue nädala ilm tuleb soe ja udune 

Esmaspäeval muutub kõrgrõhkkond mõjusamaks. Ilm püsib sajuta ja päeva peale peaks ka pilvekiht hajuma. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Õhutemperatuur langeb öösel sisemaal 0°C lähedale, saartel ja läänerannikul jääb 5°C ümbrusse, päeval on 5..9°C.

Esmaspäev kuvatõmmis: ilmateenistus.ee

Teisipäeval ja kolmapäeval püsib kõrgrõhkkonna loodeserv Eesti kohal. Niiskust on vähe ja ilm on sajuta.

Teisipäev kuvatõmmis: ilmateenistus.ee

Kuid jätkuva sooja õhu juurdevoolu tingimustes on öösel soodsad tingimused udu tekkeks, mis võib lõunani püsima jääda. Lõunakaare tuul on sisemaal võrdlemisi nõrk, Lääne- ja Põhja-Eesti rannikualadel tuntavam. Õhutemperatuur on öösel -1..+3, rannikul kuni +6, päeval 6..10°C.