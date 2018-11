Eesti parim Instagrami artist Ariadne: oht on ennast sellesse maailma ära kaotada 

"Koostöö koha pealt on kindlasti see, et kui mõni bränd mulle kirjutab, siis vaatan kindlasti, kas ta läheb minu väärtushinnangute ja maailmavaatega kokku," sõnab Ariadne. "Küsin endalt, kas ma tahan seda brändi soovitada enda jälgijatele. Kindlasti ei saa ma veganina reklaamida piima- või lihatooteid"

Kõiki pakkumisi Ariadne vastu ei võta. "Ma ei taha muutuda reklaamikanaliks. Meile meeldib teha pikaajalisi koostöid erinevate brändidega." Selles osas peab ta end üsna valivaks.

"See on nagu suhte loomine," lausub Martti. "See on nagu reklaamimaailmas, kus on pikaajalised koostööd ja suhted. Mitte nagu üheöösuhe, milles saadakse vaid hetkeks kasu ja pikas perspektiivis ei tähenda see midagi."

Toodete puhul on Ariadne ja Martti püüdnud olla loovad, et mitte niisama tootega poseerida. "Minu arust see teeb asja palju kihvtimaks, kui see, et ma olen niisama tootega. Üritame panustada ja mõelda midagi teistsugust ka."

Oht on selles maailmas end ära kaotada ja üle töötada.

Ariadne räägib, et tulu on tal eraldi raske arvestada, kuna tegutseb igapäevaselt koos Marttiga. Lisaks Instagramile ja Youtube´i kanalile aitavad nad sisu luua ka teistele. "Meil on erinevaid tööotsi. Aga praegu me elame sellega täitsa ära."