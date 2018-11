Kaja Kallas kritiseerib Eesti 200 seisukohti: riik ei ole parim kõike otsustama 

"Kui vaatan nende väljaöeldud seisukohti, siis mõned neist kattuvad juba meie väljaöelduga, nagu näiteks ühtsele eestikeelsele koolile üleminek. Samas on mitmeid seisukohti, millega nõustuda ei saa, nagu näiteks püsikulude tarbeks laenu võtmine või kooli- ja sotsiaalsüsteemide massiivne tsentraliseerimine," selgitas Kallas Delfile. "Meie arvates ei ole riik parim kõike otsustama ja regulatsiooni peaks olema võimalikult vähe ning otsused peaksid olema tehtud inimestele võimalikult lähedal. Meil on tugevad kogukonnad, mida Tallinnast juhtida ei ole mõistlik."

Eesti 200 langetas eile otsuse jätkata erakonnana ning nende esinaiseks valiti Kristina Kallas. Nende programmi juhtmõtteks on, et Eesti riik on kõigi kodanike ühine vastutus ja parlament on esimene kaitsevall rumalate otsuste eest.