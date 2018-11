Järjekordne õnnetus: Piirissaarel sai naine põdrajahil kuuli jalga

Laupäeval kella 10 paiku Piirissaarel juhtunud jahiõnnetusele reageerisid piirvalve paaditoimkond ja politseinikud. Selgus, et 26 aastane naine sai põdrajahil teise jahimehe kuulist jalga riivata ja ta viidi haiglasse. Asjaolude väljaselgitamiseks alustati menetlust.

Miks on kaks säärast õnnetust lähestikku aset leidnud, viitab Eesti jahiseltsi liidu tegevjuht Tõnis Korts, et praegu on lihtsalt kõige suurem jahihooaeg. „See ei ole mingi õigustus aset leidnud õnnetustele, aga kui meil on 15 000 jahimeest ja küttimismahud ülikõrged, toimub sadu ja tuhandeid jahte päevas, on selge see, et tõenäosus millegi sellise juhtumiseks on suurem. Kuid selliseid asju ei tohi lihtsalt juhtuda!" ütleb Korts.

Tema hinnangul peavad jahimehed pöörama ohutusele rohkem tähelepanu. "Me ise rõhutame kogu aeg, et iga püssi tuleb käsitleda kui laetud püssi ja inimene peab ise tegema kõik, mis temast sõltub - siis halbade asjade kokkulangemine läheb miinimumi. Sest nagu me teame, õnnetused juhtuvad siis, kui mitmed asjaolud kokku langevad," selgitab ta.

"Lohakas, ajameelne, distsiplineerimatu inimene ei sobi relva käsitlema. Siis tuleb millegi muuga tegeleda, sest sellist inimest ei rohi relvade juurde lasta. Siin ei saa sellist liberaalsust olla!" lausub Korts leides, et kontrolli relvasaajate osas tuleb tugevdada. "See tuleb üle vaadata, sest võib-olla on küsimus selles, et sõel on liiga hõre. Tuleb vaadata üle, kuidas inimene on iseloomuomadustelt."