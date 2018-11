BAARI-MADISE BLOGI | Järjekordne õppetund, kuidas puhkuse lõpuks ellu jääda 

Riisisilm nutab ainult oma tax free kotte taga ning osutab näpuga, millises riiulis need tal on. Usin arst on ikkagi inimene ja päästab kotid, kust paistavad "hinnalised" Toblerone ja MM pakid. Mina vahin närviliselt kella. Kui mammi on kiirabiga ära viidud ja närvilised reisijad bussi saavad on kell 15.15. Minu lend on 15.25.

Samal teemal Elu BAARI-MADISE BLOGI | Mulle aitas! Muutusin ka ahviks ja hakkasin vastu karjuma ning asju pilduma! Takistus nr 2. Suur segadus ja pikad järjekorrad Amsterdami lennujaamas. Kõigi pilgud ekraanil ja siis piletil. Transfer järjekordades on meeletud sabad.

Üks hüsteerik karjub infolauas, kui raske saatus tal on, sest sudu ja udu tal kogu elu tuksi keeranud. Ainus, mis mind painab on küsimus, kas ma pean ka seal seisma. Täielik kaos, kõik tormavad ja paanitsevad. Ma polegi maailma kõige hullem dramaqueen.

Takistus nr 3. Minu rumalus. Enne mõtle ja siis tegutse. Oh ei. Kiiruga bussist välja ja kohe jooksma. Üle kohvrite ja läbi inimeste. Mõnega torman lausa võidu, kuniks saan aru, et liigun vales suunas. IDIOOT! Dramaqueen mu sees peab rahunema! Keeran ringi ja jooks võib taas alata. D terminal paistab ja numbrid ka. Ja nagu ikka, jälle ma ei mõtle kainelt, lihtsalt rahmeldan valesse terminali. Tollis tehakse juba teine märkus, et olen ikka veel väga vales kohas. Lootus kaob. Enam ei leia õiget rada üles. Neelan pisaraid.

Rada käes. Jooksen. Numbrid on alles väikesed. Gate D81 tundub olevat miilide kaugusel, kui oled väravas number 10. Süda puperdab,

selg on märg ja raske seljakott tax free suveniiridega kisub maadligi. Seda kõike on minu jaoks liiga palju. Mu finish`it ei tule, ega paista isegi. Ja siis tuleb entusiastlik lennujaama töötaja ja hõiskab, et ma jooksin oma sihtpunktist ammu juba mööda. IDIOOT! Jälle ots ringi. Väravas, pilet, pass ja viimaste jõuvarudega pardale. Saades rõõmuhõisete osaliseks minu järgi oodanud reisijatelt ja pardatöötajatelt, muutub maailm täpiliseks.

Kui silmad uuesti lahti saan olen lennuki ukse ees siruli põrandal. Klaas

vett turgutab mind kiirelt, eluvaim hakkab tagasi tulema. Stjuardess mures, kas kõik ikka korras või peaks kiirabi kutsuma. Vehin meeleheitlikult, et mitte mingil juhul. Ma olen lennukis ja lõpuks ka paremal istekohal, kui unistadagi oskasin. Ja siis tuleb teade, et väljalend hiljeb. Kogu see jooks oli mõttetu. Oslosse jõuan plaanitust kaks tundi hiljem... KOHVRITA!!!

Madis Räästas aka Baari-Madis Erakogu

See ei üllata mind enam karvavõrdki. Loogiline, et kogu selle kaose juures pole mu pagas liikunud punktist A punkti F sama kiirelt, kui mina. Õnneks mind lohutatakse, et mu asjad jõuavad koju päevase hilinemisega. Ainuke, mille pärast muretsen on mu Zadig & Voltaire särk, mis ma endale sünnipäevaks kinkisin.