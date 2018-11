Hardi Tiiduse tütar Maria puhkes saates „Hommik Anuga“ nutma: isa oli mulle hingesugulane 

Hardi Tiidus oli 63-aastane, kui Maria 1981. aastal sündis. Kui kõrvalolijate jaoks oli Maria isa ja ema suur vanusevahe probleemiks, siis Mariale ei meenu, et ta oleks tundnud selles osas piinlikkust. "Teised ei saanud aru, et ema ja isa vahel oli tõeline armastus," lausus Maria.

Pärast ema lahkumist tegi Maria avastuse ja leidis enda ema kapist ümbriku, kus olid Hardi Tiiduse poolt kirjutatud armastuskirjad. "Kui ma neid lugesin, siis avastasin isast veel ühe külje, mida ma ei teadnud," rääkis Maria. "See, millise kirega ta elas ja armastas, näitas, kui suure südamega üks mees olla saab."

Oma eluajal ei olnud Maria ema nendest kirjadest kunagi rääkinud ning Marial ei olnud teada, et midagi sellist nende vahel on olnud. Hardi oli käinud kohvikus "Kungla", kus raamatupidaja ametit pidanud Maria ema omal ajal enda kolleegidega lõunal armastas käia. Hardi oli naisele kirjakesi salvrättide peale kirjutanud.

Üks kirjadest on eksponaadina väljas ka hiljuti avatud ETV muuseumis.

Maria rääkis saates, et isa käest õppis ta ehk seda, kui oluline ei ole oma elus mitte aianult käia hommikust õhtuni tööl või kasvatada lapsi, vaid elus on veel midagi enamat, mida teistega jagada. "Tema oli kindlasti see inimene, kes tegi seda iga päev. Kuigi isa oli ümbritsetud inimestest, ei olnud tal palju sõpru," mäletab Maria.