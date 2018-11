Torud on pidevalt umbes? Eestlaste toodetud lahendus abistab! 

Mis on Kraussi torupuhastusvahendi ja muude Kraussi toodete suure müügiedu põhjuseks nii lühikese perioodi jooksul?

„Eks ikka toodete efektiivsus, mis ületab ka paljud erialaseks kasutamiseks mõeldud tooteid. Meie peamiseks müügihitiks on saanud Krauss torupuhastusvahend, mille järgi on tõeliselt suur nõudlus,“ nendib Vainu.

Miks aga enamus poes leiduvad toruummistusvahendid kuigi hästi ei tööta? „Põhjuseid on mitmeid. Esiteks on enamus poes müüdavatest ainetest vedelikud, mis omakorda välistavad võimaluse, et see oleks ülimalt tõhus. Teiseks põhjuseks on tootjate soov teha erialaseks kasutamiseks mõeldud puhastusvahendid efektiivsemaks, kui seda on tavakasutajatele mõeldud tooted,“ selgitab Vainu.

Ta tunnistab, et kindlasti on edule kaasa aidanud ka see, et tegemist on puhtalt Eesti toodetega, mis loodud oma vajadustest lähtuvalt. „Alles hiljem, kui samade probleemide käes vaevelnud sõbrad andsid väga positiivset tagasisidet, tekkis julgus need tooted nii-öelda purki panna ja turule tuua,“ lausub Vainu.

Lisaks efektiivsele torupuhastusvahendile on Krauss Baltic OÜ tootevalikus ka pesumasinate ja nõudepesumasinate jaoks mõeldud puhastusaine, mis sarnaselt torupuhastusvahendile hoiab masinad puhtana eemaldades nii bioloogilise materjali, pesu- ja loputusvahendite jäägid kui ka katlakivi.

Margus Vainu sõnul on pesumasina puhastusainel väga oluline roll masina kasutusea pikendamisel. "See lagundab efektiivselt juuksed, rasva, seebi-, pesupulbri- ja loputusvahendite jäägid. Kõrvaldab ebameeldiva lõhna ja on desinfitseeriva toimega,“ jutustab Vainu.