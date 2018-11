FOTOD JA VIDEO | Välkõppus Okas on läbi, palju reservväelasi kohale jõudis?

Kolonel Susi lisas, et reservväelased tõestasid taas, et Eesti saab oma vabaduse kaitsel neile kindel olla.

"Minule, kui ülemale on kõige tähtsam, et pataljon saavutas lahingvõime ja oli valmis ning suuteline oma sõjaaja ülesannet täitma,“ ütles pataljoni ülem kolonelleitnant Argo Reidla.

„Tulemus oli hea ja saime kinnituse, et oleme oma tegevustes õigel teel. Kuid on veel mitmeid puudujääke nii reservväelaste teavitusese kiiruses, andmete täpsuses ja formeerimise üksikasjades. Õpime neist vigadest, parandame need ja anname oma kogemused teistele üksustele, et neil läheks järgmised lisaõppekogemused ladusamalt. Kiidan osalejaid, laidan kõrvalehoidjaid, aga kindlasti õppisid kõik nende päevade jooksul midagi iseenda, oma riigi ja selle kaitsevõime kohta.“