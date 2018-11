GALERII | Kosmikud andsid Kõmmari mälestuseks emotsionaalse kontserdi

Bändimehed on otsustanud, et bänd tegutseb edasi. „Kui kõige hullem aeg mööda sai, tulime jälle kokku ja arutasime asja. Poolelijätmise mõtteid ei tulnud kelleltki,“ kinnitas Meelis Hainsoo alias Hainz Õhtulehele. „Just see, et Kõmmari oleks seda ise ka tahtnud, oli üks argumentidest. Muidu veel pahandab, kui asi pooleli jääb,“ usub ta.

„Hoolimata kõigest, mis juhtunud on, ei tahaks me asja katki jätta. Et mitte jätta väga pikka pausi sisse ja hoida masinavärk töös, tundus mälestuskontserdi formaat praegu kõige õigem,“ lausub Hainz, kes mängib kontserdil Kõmmari asemel bassi. „Ega see ole üldsegi lihtne. Olen nüüd kõvasti harjutanud, kuidas laulda ja mängida,“ tunnistab muusik.

Kõmmarit asendavad basskitarril lisaks Hainzile veel ka näiteks Elmo Värk ja Mati Vaarmann. Lisaks veel üllatuskülalisi.