FOTOD | Eesti 200st sai erakond, esimeheks valiti Kristina Kallas

„Eesti 200 on erakond, mis koondab oma ala asjatundjad ning inimesed, kes ei rahuldu vaid lühiajaliste poliitlubadustega, vaid tahavad ellu viia pikaajalisi otsuseid. Meid ei seo poliittehnoloogilised kammitsad ning mineviku taak. Me julgeme rääkida suurtest muutustest, sest me usume, et Eestis on väga suur hulk inimesi, kes tahavad ja suudavad mõista, et Eestil on neid hädasti vaja,“ ütles erakonna üks asutajatest Priit Alamäe.

Asutamise seisuga on erakonnal Eesti 200 kokku 543 liiget.

3. mail 2018 avaldasid Kristiina Tõnnisson, Kristina Kallas, Küllike Saar, Priit Alamäe ja Indrek Nuume ajalehes Postimees Eesti 200 manifesti „Eesti 200 vajab julgeid eestvedajaid“. 8. juunil asutati MTÜ Eesti 200 ning 21. augustil teatati soovist asutada erakond ja minna 2019. aasta riigikogu valimistele.

Veel kinnitas erakond Eesti 200 üldkogul erakonna programmi „Muutuste tuuled“, milles sõnastati poliitilise ühenduse põhilised väärtused ja seisukohad.

„Programmi juhtmõtteks on, et Eesti riik on kõigi kodanike ühine vastutus ja parlament on esimene kaitsevall rumalate otsuste eest. Eesti jaoks oluliste muutuste elluviimiseks peavad inimesed poliitikas osalema nagu 90ndatel. Me ei tohi oma riiki ära anda professionaalsetele poliitikutele, kes kandideerivad parlamenti kolmandat või neljandat korda järjest,“ ütles programmitoimkonna juht Meelis Niinepuu.

Erakonna Eesti 200 juhiks valiti üldkogul sotsiaalteadlane ja lõimumisvaldkonna ekspert Kristina Kallas.