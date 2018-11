FOTOD | Eesti 200st sai erakond 

„Eesti 200 on erakond, mis koondab oma ala asjatundjad ning inimesed, kes ei rahuldu vaid lühiajaliste poliitlubadustega, vaid tahavad ellu viia pikaajalisi otsuseid. Meid ei seo poliittehnoloogilised kammitsad ning mineviku taak. Me julgeme rääkida suurtest muutustest, sest me usume, et Eestis on väga suur hulk inimesi, kes tahavad ja suudavad mõista, et Eestil on neid hädasti vaja,“ ütles erakonna üks asutajatest Priit Alamäe.