GALERII | Taimetoidumess paneb külastajad näidiste pärast rebima

Sel nädalavahetusel on Kultuurikatla hõivanud toitlustajad ja tootjad, kel pistmist taimetoidu või veganlusega. Mess on hõivanud suure osa katla ruumidest, pakkudes vaatamist ja proovimist eri korrustel ja saalides.

Kuigi messi külastamise eest tuleb välja käia kolm eurot, on katlas kohti, kus leti nägemisekski tuleb jäämurdja kombel inimeste vahel tungelda. Jääb silma, et eriti agaralt võitlevad näidistoodetele lähemale saamise nimel väärikas eas daamid.

Kuid kui lettidele juba ligi saab, õnnestub maitsta kraami, mida poelettidelgi pole. Paprikaga vürtsitatud kookospiimast juust polevat kaubanduses üldse kaubaks läinud, mistõttu võeti see müügilt ära. Ometi - messil olevat see üks hittidest. Niisamuti pole poelettidel veel Soomes laineid löönud vönerit ehk nisust valmistatud taimset versiooni kebabist. Mitmeid uudseid või haruldasi tooteid leiab messilt veel.

Nende kõrval on näidised ritta seadnud ka suured ja tuntud kaubamärgid, mis on oma tootevalikusse võtnud veganitele sobivad tooted. Nõnda saab mekkida näiteks taimset jäätist või kaerapiimaga tehtud kohvi.

Kogu selle virvarri keskel seikleb taimetoidumessi maskotiks olev tüse ja pehme helesinine vaal. Tema võib end tunda küll kui kala vees - tänavune mess on ju pühendatud mere ja mereloomade kaitsele.

Messi peaesinejaks on selle vaala asemel aga siiski kapten Alex Cornellisen, kes juhib rahvusvahelist ookeanikaitse organisatsiooni Sea Shepherd. Selle üks peamisi eesmärke on takistada vaalapüüdjaid.

Kahepäevasel messil osalevad ettevõtted Eestist ja välismaalt, toimuvad loengud, filmiesitlus ja töötoad. Lisaks Sea Shepherdile astuvad teiste seas üles Rootsi veganfarmer Gustaf Söderfeldt, Soome farmiloomade varjupaiga asutaja Piia Anttonen ja tuntud zooloog Aleksei Turovski. Esimesel messipäeval esilinastub Eestis populaarne dokumentaalfilm "The End of Meat", kohal on ka filmi režissöör Marc Pierschel.