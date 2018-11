Kadri Simson: Ansipi agressiivsed sõnavõtud tulenevad valimistest 

Majandus- ja taristuminister tõi välja, et Rahandusministeerium on korduvalt rõhutanud, et finantsiliselt on mõistlik maksta tagasi laene, mitte suurendada reserve, sest reservide tootlus on madal või lausa negatiivne. „Oleme võimalikeks kriisideks valmis. Kindlasti teab seda ka Reformierakond, kuid see ei lähe nende narratiiviga kuidagi kokku. Nende mure mõjub seda õõnsamalt, et 2008. aastal keeldus peaminister Andrus Ansip ise viimase hetkeni ränka majanduskriisi nägemast ja tunnistamast,“ leidis Simson.