Poliitika Keskerakonna esinumber Läänemaal ja saartel on Enn Eesmaa Ohtuleht.ee , täna, 14:28

Andres Putting/Ekspress Meedia

Keskerakonna esinumber Enn Eesmaa lubas seista selle eest, et Lääne-Eesti oleks tugev ja jätkusuutlik piirkond, kus oleksid ühtmoodi õiglased tingimused on nii eakatele, noortele peredele, spetsialistidele kui ka ettevõtjatele. „Minu üks eesmärk on, et Hiiu- ja Saaremaa elanikud ei peaks maksma praamisõidul pileti eest,“ ütles Eesmaa.