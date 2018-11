Est-For Invest taotleb riigi eriplaneeringu ala laiendamist 

Est-For Investi ettepanek lähtub riigikohtu otsusest, mis ütleb üheselt, et esialgne teadaolev planeeringuala ei piira asukoha valikut üksnes selle alaga ning vajadusel tuleb planeeringuala muutmist soosida sobivaima asukoha leidmiseks, kui vastav informatsioon ja ettepanekud laekuvad. Valitud planeeringuliigi sobivus tehase planeerimiseks on leidnud kinnitust kolmes kohtuastmes.

„Oleme teinud endast oleneva selgitamaks välja, kas Eestis on omavalitsusi, kel on huvi uurida tehase rajamise võimalikkust oma territooriumil. Saarde vald Pärnumaal ning Viru-Nigula vald Lääne-Virumaal on andnud nõusoleku,“ märkis Est-For Investi juhatuse liige Margus Kohava, kelle sõnul on seisab otsustamine veel ees Räpina vallal Põlvamaal ning Setomaa ja Võru vallal Võrumaal.