Maailmaturu naftahinnad liikusid reedel veelgi allapoole

Toornaftatehingute hind New Yorgi börsil langes 0,9 protsenti ehk 55 senti, jäädes pidama tasemel 63,14 USA dollarit barreli eest. Londoni Põhjamere brendi hind alanes 0,1 protsenti ehk 6 senti, lõpetades päeva tasemel 72,83 dollarit barrelist.

Eesti kütuse jaemüüjad kinnitasid reedel, et nafta hinna langus maailmaturul Eestis bensiini ja diislikütuse hindu lähiajal oluliselt ei mõjutata.

„Mootorikütuste jaehinna puhul tuleb arvestada, et tänasest jaehinnast moodustab sisseostuhind 40 protsenti ja riiklikud maksud sõltuvalt kütuseliigist umbes 52-58 protsenti. See tähendab, et maailmaturuhinna muutused mõjutavad pisut rohkem kui kolmandikku jaehinnast ja valdava enamuse jaehinnast moodustavad maksud,“ rääkis Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi.