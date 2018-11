Ivar Must vaidleb Põltsamaa Felixiga ringkonnakohtus hüvitise pärast 

Tartu maakohus leidis, et Ivar Must on 1994. aasta Põltsamaa reklaami jaoks loodud muusika autor, kuid Põltsamaa 2013–2016 reklaamides kasutatud muusika ei ole 1994. aasta muusika arranžeering, on öelnud Põltsamaa Felixit esindanud advokaadid Mari Must ja Ants Nõmper advokaadibüroost Ellex Raidla. Kohus selgitas, et kahe takti pikkuse viisijupi puhul peab eriti selge olema, milline on algversioon. Edasikaebuses taotletakse hagi rahuldamist ASi Põltsamaa Felix vastu.