Head lapsed kasvavad vitsata: paljudel Eesti vanematel puudub oskus lapsi peksuta kasvatada 

Selleks, et oma lapsega toime tulla, peab vanem eelkõige ise endaga hakkama saama. Paljudel vanematel see oskus paraku puudub. Kui enda stressiga toime ei tule ja tundub, et ükski kasvatusmeetod ei aita, kiputakse olukorda lahendama füüsilise vägivalla abil. Mida teha, kui tundub, et nüüd ei aita enam miski?