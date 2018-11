Eesti uudised Koolijuhi hämmeldus: seadus suhtub õpetaja ja sotsiaalpedagoogi ametisse erinevalt Asso Ladva , täna, 21:30 Jaga:

ÕPIRASKUSED JA PUUDUMISED: Need on peamised asjad, millega sotsiaalpedagoogid koolides tegelevad. Paraku on sobivaid inimesi väga raske leida. Katrin Helend-Aaviku

„Noorel sotsiaalpedagoogil on lõputöö veel kaitsmata. Tal on küll kõik ained ülikoolis tehtud, aga haridusametnike sõnul ei tohi ma teda tööle võtta, sest tal pole kvalifikatsiooni,“ on Kernu põhikooli direktor Marek Männik nördinud, sest väikesesse kooli tugispetsialistide leidmine on niigi õnneasi ja temale selline õnn naeratas.