Eesti uudised Armastus töökohal või ahistamine – kuidas seda ära hoida? Juhan Haravee; Liis Vaksmann , Liis Vaksmann , täna, 20:30

JÄTA, JÜRI!: Aastatel 2012–2013 koges töökohal ahistamist 16 protsenti Eesti inimestest. Seksuaalset ahistamist tundsid valdavalt naised. Foto on illustratiivne. Vida Press

Mitut Eesti firmat on raputanud ahistamisskandaalid. Kas sellised juhtumid on hakanud järgmiste skandaalide hirmus paika panema kolleegidevahelisi suhtereegleid? Töötajate ja tööandjate arusaamad sellest, mis on lubatud, mis mitte, vajavad pidevat järeleaitamist, sest inimeste sotsiaalne ja bioloogiline olemus ei loobu lõputust võitlusest, kõigile seatud raamidele vaatamata.