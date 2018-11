VENEZUELA MAJANDUSKRIISI NOORED OHVRID: emad annavad oma lapsed ära või ajavad nad tänavale 

Umbes 40 protsenti Venezuela elanikkonnas elab äärmuslikus vaesuses. Nälg ja rahapuudus mõjutavad kõige enam ühiskonna nõrgimaid. Laste suremus toitainepuudusse on halastamatul tõusuteel, kuid president Nicolas Madurol jagub jõudu ennekõike väliste jõudude ja teiste riikide või opositsiooni kritiseerimiseks.

Mõned vanemad nagu Maricela ei jäta oma lapsi, vaid saadavad neid tänavatel, kus nad loodavad möödujatelt palukesi kerjata või jõukamate ära visatud prügist toidujäänuseid leida. Mõned möödujad ütlevad Maricelale halvasti, kuid naine kaitseb end, andes mõista, et kelle kukruid majanduskriis veel lõplikult tühjaks pole pigistanud, ei saa aru, et ema süda ei luba tal lapsi nälga jätta. Isegi kui kerjata on alandav.

Ühe lastekodu juhataja räägib, et alates 2016. aastast on riigi lastekodud pidanud vastu võtma poole rohkem lapsi kui sellele eelnevatel aastatel. Ainuüksi 2018. aasta esimeses pooles on lastekodudes elavate laste arv tõusnud 60 protsendi võrra.

Kui varem suutsid vanemad oma suurte peredega hakkama saada, siis nüüd on see pea võimatu. Kuuendat kuud rase Maria räägib, et andis kolm oma viiest lapsest lahketele, temast veidi paremal järjel peredele. Lapse saatus, keda ta oma üsas kannab, on samuti otsustatud: ta antakse adopteerimiseks ära.

Puudust on kõigest. Ka rasedusvastastest vahenditest.