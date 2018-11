Pearu Paulus põhjendas, miks 2 Quick Start Eesti kõige kallim bänd on 

"Ilmselt, kuna meid on tõesti nii palju, siis võib-olla tõesti see summa on kõige suurem muusikakollektiividest. Aga lähtuvalt sellest, et meid on palju, ei teeni võib-olla nii hästi kui mõned väiksemad kollektiivid," põhjendas Paulus, miks 2 Quick Start kodumaiste bändide seas üks kalleimad on.