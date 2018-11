Kaire Vilgats: „Minu kehakaalust on näha, kui hästi või halvasti mul parasjagu läheb.“ 

Oma esimese dieedi pidas Kaire (42) ligi 30 aastat tagasi. „Ma ei mäleta, millist dieeti ma täpselt proovisin, aga pubekaeas see igal juhul juhtus,“ meenutab ta. „Olen ju kogu aeg kasvult suurem olnud ja teismeliseks kasvades hakkasin loomulikult ennast teistega võrdlema. Sellele lisandus meedia paine, et pead olema ilus ja ideaalne – teismelisena oled ju hästi otsiv… Vähe on neid, kes on endaga varvastest juusteotsteni rahul ja teavad, mis on nende elusiht.“