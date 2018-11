Andrus Ansip: ükskord tuleb uus kriis niikuinii. Minu juhitud valitsused valmistusid selleks, praegune mitte 

„Keegi meist ei oska praegu öelda, millal võib lahvatada uus majanduskriis,“ märkis ekspeaminister. „Loomulikult oleks Eesti sunnitud tegutsema uue kriisi puhul teisiti kui eelmise ajal – me ju ei tea, milline tuleb uus kriis, ja isegi kui ta tuleks täpselt samasugune kui eelmine, ei saa kriisi lahendus olla sama, sest meie praegune ettevalmistus kriisiks on erinev - minu juhitud valitsused valmistusid kriisiks, aga praegune ei valmistu.“

„Poliitikud lubavad, et läheb aina paremaks. Inimesed ju ei vali neid, kes ütlevad, et riigil läheb ükskord halvasti," ütleb Ansip, et kriisiks valmistumist pole märgata Eestis ega ka Euroopas.