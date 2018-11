Trump kehtestab Iraanile uuesti kõik tuumakokkuleppe-eelsed sanktsioonid 

USA lahkus tuumakokkuleppest selle aasta mais. Vabariiklaste partei, kelle eesotsas on praegu president Trump, on president Obama valitsusajal USA, Iraani, Prantsusmaa, Suurbritannia, Saksamaa, Hiina ja Venemaa vahel allkirjastatud kokkuleppe vastu olnud selle sõlmimisest peale. Nende silmis ei ole see Iraani suhtes piisavalt karm ning laseb Iraanil salamisi endiselt tuumaprogrammi arendada. Kokkuleppe suur kriitik on ka USA lähedane liitlane Iisrael, samuti on selle suhtes skeptilised olnud äripartnerid Saudi Araabia ning Araabia Ühendemiraadid. Iraan omab märkimisväärset mõjuvõimu nii Süüria kui Jeemeni kodusõjas, tekitades pingeid enda ja naabrite vahel.