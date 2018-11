"Melrose Place'i" täht soovis parameediku lastele võigast aidsisurma  

Purupurjus näitlejanna muutus Hayn-Hitoni kinnitusel verbaalselt ja füüsiliselt vägivaldseks, kui ta teda kanderaamile üritas pikali panna. Staar lõi teda jalaga ning põhjustas vigastusi. Parameediku käed ja jalad said niivõrd viga, et ta pidi töölt puuduma ning kannatas rahalist kahju. Ühtlasi väljendanud Locklear soovi, et parameediku lapsed aidsi sureksid.