ÕHTULEHE TEST | Külm kohv: pigem kohvilaadne toode kui harjumuspärane jook  

„Päris kohviga on neil väga vähe pistmist,“ kurdab kirglik kohvijooja. „Kõik on liiga magusad, neil jookidel ei ole kohviga mitte midagi ühist,“ seisavad karmid sõnad järgmise kolleegi hindamislehel. „Ma pole neid kunagi ostnud ja jalutan endiselt neist riiulitest rahulikult mööda, sest piimapulbri maitse on kõikjal tunda,“ kinnitab kolmas. Rohkem kui piimapulbri maitset pelgab suurem osa seltskonnast siiski suhkrusurma. Aga kes armastab Bailey'se likööri või After Eighti piparmünditäidisega tahvlikesi, siis neile võiksid mõned pudelid täitsa meeldida.