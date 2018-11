Juhtkiri | Eest ära, Eesti 200 tuleb! 

Kuid hetkel on kõik need veel oletused, sest tõe hetk selgub alles valimistel. Seni on Eesti 200 üllatavalt hästi hakkama saanud, kui sisuliselt tühjalt kohalt ollakse reitinguis jõutud valimiskünniseni. Tegu on pigem avansiga, sest selles toetuses ei kajastu mitte niivõrd Eesti 200 eriline tugevus, vaid rohkem hoopis valijate rahulolematus praeguse poliitilise süsteemiga. Selge on seegi, et lõputult valija ootuste peal liugu lasta ei saa, mingil hetkel on vaja konkreetseid tegusid. Samas sunnivad uued tulijad ka vanu parteisid rohkem pingutama ning sellest võidame me kõik.