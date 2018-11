Eesti uudised Leegitsev hoiatus: Hoolitsege oma südame eest! Asso Ladva , täna, 17:10 Jaga:

ILUS; AGA KURB: Tartumaal suri eelmisel aastal südamehaigustesse 775 inimest, terves Eestis Paide linna jagu inimesi. Aldo Luud

„Südame- ja veresoonkonnahaigused on kõige suurem surma põhjus vähi ja kasvajate kõrval. Siin on täpselt 775 küünalt, see on ilus, aga samal ajal kurb vaatepilt,“ ütleb Taisi Kõiv haigekassast, kes juhendab reedel kell neli küünlaid süütavaid kodutütreid ja vabatahtlikke Tartu Raekoja platsil.