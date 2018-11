"Avatari" järgede pealkirjad on paljastatud? 

BBC News märgib, et seni on järgi tuntud vaid pealkirjade "Avatar 2", "Avatar 3", "Avatar 4" ja "Avatar 5" all. Kuid Briti ringhäälingu uudistetoimetus on jälile jõudnud dokumentidele, kus on kirjas tulevaste projektide täispealkirjad. Need on järgmised: "Avatar: The Way of Water, "Avatar: The Seed Bearer, "Avatar: The Tulkun Rider and "Avatar: The Quest for Eywa" ehk "Vee tee", "Seemnekandja", "Tulkuniratsur" ja "Eywa otsinguil".