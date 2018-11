Miks Elizabeth Taylor kõik oma disainerrõivad lõkkesse loopis? 

Tim Mendelson, kes töötas üle 20 aasta filmidiiva assistendina ning tegutseb tema palvel tema pärandi haldajana ja Taylori-nimelise aidsifondi esindajana, rääkis New York Postile, et diiva kandis oma kalli garderoobi eest eriliselt hoolt. Tayloril oli Šveitsis Gstaadis oma mägimaja keldris pommivarjend, kus paiknes tema isiklik moearhiiv.

Kuid millalgi 1950. või 1960. aastatel hakkas varjend lekkima ning ekraanijumalanna väärtuslikemad rõivad said rikutud. Nii et jäänud Tayloril muud üle kui terved stangetäied veekahjustusega riideesemeid lõkkesse visata. Sel moel said hukka näiteks rõivaesemed, mis legendaarne Coco Chanel ise oli näitlejannale valmistanud.