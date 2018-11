ETV+ uuel peatoimetajal Ekaterina Taklajal on Vene kodakondsus 

"Kui Reformierakonna juhtimisel hakati tegema venekeelset riigitelevisiooni ETV+, siis oli taiplikumatele inimestele kohe selge, et 1) tegemist saab olema mitte Eesti venelaste eestistamisega (või isegi integreerimisega), vaid eestlaste venestamisega, 2) see kanal ei hakka konkureerima Vene riiklike propagandakanalitega ei sisu taseme, vaatajanumbrite ega mõju poolest, 3) me konditsioneerime riiklikul tasandil kognitiivset dissonantsi, mis kuulutab, et rahvusriigi tugevdamine ja eestimeelsuse kasvatamine ongi see, kui tehakse venelaste poolt venemeelset propagandat eesti inimestele, 4) kõike seda maksab kinni eesti maksumaksja," kirjutas Helme sotsiaalmeedias.

"ETV+ on kõige kallim ERR kanal, esimestel aastatel kulus 5,5-5 miljonit aastas, nüüd on see pisut vähenenud. Sama või vähema raha eest tehakse kahte eestikeelsed ETV kanalit. Selle kanali vaadatavus on vahemikus 30-60 tuhat ja oh imet, üle poole vaatajatest on eestlased! Seda kanalit juhtis alguses läbinisti estofoobne venelane, tema ametist lahkumise järel pandi kanalit juhtima sel sajandil Vene Föderatsioonist Eestisse kolinud Vene kodanik, kelle arusaamine kanali kavaplaneerimisest on selline, et ärme pane häid saateid samale ajale, kui Vene riiklikud kanalid prime-time ajal häid saateid näitavad, muidu ei saa äkki mõni kohalik venelane vaadata vene saateid. Kes viib sadu tuhandeid eesti maksumaksja raha Vene riiklikkesse kanalitesse, et seal reklaami osta oma mittevaadatavale kanalile. Sisuliselt võiks otse Eesti riigieelarvest Kremli propagandakontole kandeid teha."