Sügisel vitsuta putru: Eestlane sööb putru poole vähem kui peaks 

Balti Veski kvaliteedi- ja tootmisjuht Kadri Luik ütleb aga, et keskmine eestlane sööb teraviljatooteid poole vähem kui rahvusvahelised tervishoiuorganisatsioonid soovitavad ehk umbes 73 kilo aastas. „Praegu süüakse putru siiski rohkem kui viis aastat tagasi,“ märgib ta ja peab põhjuseks nii inimeste teadlikkuse tõusu kui ka üha mitmekesisemat pudruhelveste valikut.

Uuringud on kinnitanud, et pudrusöömine tuleb kasuks seedimisele ja kehakaalule. Kui süüa väike kausitäis (28 g) täisterahelbeid päevas, väheneb tõenäosus surra südamehaigustesse 9 protsenti, näitas 2015. aastal Ameerikas läbi viidud uuring. Sama uuringu järgi on noortel, kes söövad korrapäraselt kaeratooteid, poole väiksem tõenäosus paksuks minna.

„Pudrusöömine tuleb kasuks ka rahakotile,“ lisab 2016. aastal Eesti parimaks pudrumeistriks valitud Kristiina Lauri. „Kui süüa hommikul paar singi- või juustuvõileiba, annab see küll sama suure energiahulga kui kausitäis putru, aga juba kell 11 tahaks pirukat. Kiudainerikas puder seevastu püsib kaua kõhus, ka on selles rohkem toitaineid.“ Pudrumaterjali valides soovitab ta eelistada täisterahelbeid, sest nende kiudainesisaldus on suurem.

Kadri Luik tuletab meelde, et nagu puder pole ainult kaerahelbe- ja mannapuder, ei ole ka moos ja või enam ammu ainsad lisandid: hommikuputru saab maitsestada mitut moodi ja samadest helvestest võib ühel hommikul teha magusa ja teisel hoopis soolase pudru. Kristiina lisabki pudrule moosi asemel pigem valku ehk talle meeldib putru süüa kas juustu, jogurti või maapähklivõiga. „Maapähklivõi annab peale valgu ka häid rasvu. Valku oleks kindlasti vaja, süües võib kas või tükikese juustu kõrvale näksida,“ õpetab ta. „Ainult süsivesikud lõunani täiskõhutunnet ei taga.“

Kristiina soovitab proovida ka kahe juustu putru täisterakaerahelvestest. „Kui helbed on juba paisunud, lisa supilusikatäis toorjuustu või sulatatud juustu ja lase hoolega segades veel minut-kaks podiseda. Lõpuks riivi peale ka tavalist juustu,” juhendab ta. „Tugevam juust on parem, siis jäävad kohati tükid tunda, aga sobivad kõik juustud, mis kodus olemas.“ Pudrusse tasuks puistata ka pisut kaerakliisid ja kõrvitsaseemneid. Et nälg enne lõunat näpistama ei hakkaks, võib pudrusse panna ka muna. Kristiina on vahel teinud riisiputru, kuhu ta segab mõne ruudu Bitterit ja paar vahustatud munavalget. Et riisis on valku kaks korda vähem kui kaerahelvestes, siis tasuks seda kindlasti lisada, võib ka terve muna pudru sisse lahti kloppida. Munaga jääb puder ka mõnusalt koorene. Lapsed söövad šokolaadiga «munaputru» pigem kui magustoitu.

Kaerahelveste kiituseks