Maja rahvast täis: Tartu Ülikooli raamatukogu on viimaks avatud 

Alates kevadest olid vahepealse etapina lahti teise korruse seminariruumid ja lugemisala, kuid kolmanda korruse lugemissaalid ja fonoteek jäid veel ehitajate valdusse. Raamatukogu direktori kohusetäitja Liisi Lembineni sõnul on nad väga rahul, sest lepingujärgne ehitustööde tähtaeg on alles järgmise aasta alguses. „Praegune ehitaja tegi ikka väga kiiresti,“ tunnustas ka Olmaru.

Varasemast lihtsurelikule suletud esimese korruse hoidlad on nüüd lugejatele avatud. Sinna saab kas niisama uudistama minna või siis arvuti abil eelnevalt välja luurata, millisel riiulil vajalik raamat seisab. Masinaga saab registreerida raamatu laenutuse ning tagasi tuua saab millal iganes, peaukse kõrval on tagastusautomaat. Raamatukogu ongi suundumas täieliku iseteeninduse poole, kuid vajadusel saab alati asjatundja appi kutsuda.

„Siin on peaaegu miljon raamatut,“ viitab Olmaru lõputuna näivatele riiulitega täidetud ruumidele. „Keegi veel siia ära eksinud ei ole ja tundub, et lugejad saavad iseseisvalt päris hästi hakkama.“

Kolmandalt korruselt leiab lisaks tavapärastele lugemissaalidele ja lesilatele isegi jõusaali. Olemas on omaette nurk, kus säästlikum tudeng saab nosida kaasa võetud toitu. Korda on tehtud ka individuaalkabiinid, mida on nüüd kokku 56.