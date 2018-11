Gwyneth Paltrow (46) tunneb esimesi märke menopausi tulekust 

46aastane näitlejanna kurdab, et tema meeleolu kõigub ägedalt. "Ühtäkki avastan, et olen vähimagi põhjuseta maruvihane." Äsja produtsent Brad Falchukiga abiellunud Paltrow, kel on abielust rokkar Chris Martiniga kaks last, on enda sõnul märganud ka füüsilisi sümptomeid, sealhulgas higistamist ja hormonaalseid muutusi.