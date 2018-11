Seisukoht | Mälumäng rumalaile 

Mälumäng ei ole enam teadmiste näitamine, vaid puhas õnnemäng. Seda mitte kaudses, vaid otseses mõttes, kui tulemuse määrab pigem täringu veeretamine. Kui eesmärgiks pidada, et televaatajail oleks fun, siis mis lõbu peaks kellelegi aga pakkuma teadasaamine, et mõni kohalik täheke on põmmpea?

Kas televaatajale eduelamuse pakkumine, kui ta näeb, et on targem kui televõistlejad kaalub üles piinlikkustunde stuudios toimuva pärast? Veel huvitavam on asjaolu, et mõne kuulsuseminuti nimel on sedavõrd palju inimesi valmis end telemängus avalikult lolliks tegema. Aga miks ka mitte, kui rumal olla pole enam häbiasi, vaid uus normaalsus.