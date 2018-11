Meelis Hainsoo: Kosmikutel oli hea hoog sees, kui see lahmakas päris jõuetuks võttis 

Otsus jätkata on Hainzi sõnul üksmeelne. „Kui kõige hullem aeg mööda sai, tulime jälle kokku ja arutasime asja. Poolelijätmise mõtteid ei tulnud kelleltki,“ kinnitab Hainz. „Just see, et Kõmmari oleks seda ise ka tahtnud, oli üks argumentidest. Muidu veel pahandab, kui asi pooleli jääb,“ usub ta.

Olgugi et üksmeelselt, ei tulnud otsus ansambliga jätkata kergelt. „Alguses oli suur masendus ja paus igas mõttes. Meil oli päris hea hoog sees. See lahmakas võttis algul ikka päris jõuetuks,“ nendib solist. „Aga kui igaüks oma kodus nukrutseb, siis pole ka see edasiviiv jõud,“ leiab ta. „Leidsime energia, et alles jäänud liikmetega – kui veidralt see ka ei kõlaks – kokku saada,“ selgitab Hainz homse Kõmmarile pühendatud mälestuskontserdi eel.

KOLM JÄI ILMA NELJANDAST: 1999. aastast tegutsemist alustanud neljaliikmeline ansambel Kosmikud jäi 19. juulil pärast traagilist õnnetust ilma bassimehest Raivo Rättest ehk Kõmmarist, kui viimasele sõitis autoga otsa eksabikaasa uus silmarõõm. Vasakult Meelis Hainsoo, Andres Vana ja Kristo Rajasaare, keskel Raivo Rätte basskitarr. Teet Malsroos

„Iga kontserti tuleb võtta nagu viimast, siis on keskendumise võime ja tase haripunktis. Olen ennegi öelnud, et iga kontsert võib olla viimane ja nüüd jäigi paraku Hard Rock laagrisse selle koosseisu viimane kontsert,“ ohkab ta. „Sellest saab igas mõttes erakordne kontsert. Õnneks on sõbrad ja toetajad abiks ning ma loodan, et nii saab sellest sündmus, mis ei ole negatiivse fooniga. Pisarais hüvastijätt on juba matustel ära olnud. Edaspidine peaks olema helgemates toonides, sest elu läheb edasi.“

Peagi 20 aasta juubel

Kõmmari mälestuskontserdil tuleb esitusele läbilõikeline kava, kus esitatakse erinevate koosluste ja Kosmikute sõpradega nii uusimaid lugusid kui ka neid, mis on harva esitusele tulnud. „Läbilõige meie loomingust, sest me oleks nüüd ju saanud... või mis oleks! Me saamegi järgmisel aastal 20aastaseks,“ selgitab solist. „Selle aja jooksul on üht-teist talletatud ja kontserdiks on küllaga repertuaari.“