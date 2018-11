Muusika Trad.Attack! võlus Jaapanis muusikasõpru: üks fänn oli omale tellinud bändi särgi, mütsi ja plaadi Katharina Toomemets , täna, 18:12 Jaga:

Trad.Attack! (vasakult helimees Kaur Kenk, Jalmar Vabarna, Sandra Vabarna, Tõnu Tubli) Jaapanis Erakogu

„Oleme viis aastat reisinud ja eesti keeles laulnud, ning peaaegu igal pool on hästi läinud. Inimestele hoopis meeldib see imeliku kõlaga keel,“ räägivad mõni aeg tagasi Jaapanist naasnud ansambli Trad.Attack! liikmed Jalmar ja Sandra Vabarna ning Tõnu Tubli ja ütlevad, et eestikeelse muusika populaarsus mujal maailmas nende jaoks üllatusena ei tule.