Jamal Khashoggi leinav kihlatu: Washington loodab, et mehe jõhker mõrv unustatakse vaikselt ära! 

Presidendi nõunik Yasin Aktay rääkis Türgi väljaandele Hürriyet, et surnukeha happes hävitamine on ainus loogiline järeldus, kuna saudid pidid Khashoggi tükeldatud jäänustest kuidagi ju vabanema.

2. novembril, täpselt kuu pärast ajakirjaniku surma, avaldas ajakirjaniku leinav kihlatu, türklanna Hatice Cengiz mitmes väljaandes artikli, milles kutsub maailma üles ebaõiglust märkama ja mehe surma eest vastutajaid karistama.

Ehkki ajakirjaniku surm oli vägivaldne ja ilge, kirjutab Cengiz, et on tähtis, et maailm mäletaks Jamal Khashoggit kui inimest, mitte lihtsalt tükeldatud surnukeha. „Mees, kes oli lahke, kannatlik, helde, kaastundlik ja armastav,“ kirjeldab Cengiz surnud tulevast, kellest tema abikaasa kunagi ei saanudki. Khashoggi oli tema kirjelduse järgi pigem tagasihoidlik, üksik hing. Ning uskus sellesse, et saudi rahvas peaks saama oma liidreid ise valida ja saama demokraatliku riigi.