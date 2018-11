Top | Venemaa saab kontrolli ERRi üle? 

Riigireformijate soov Eesti riiki suure innuga reformida oleks ju kiiduväärt, kui ainult üks pisiasi ei kergitaks küsimärki nende püüdluste kohale. Nimelt on kogu see seltskond - mõni veel punategelanegi - ise kogu oma senise tegevusega ehitanud Eesti riigi just selliseks nagu me praegu oleme. Seda kummalisem on nüüd kuulda, kuidas kõik on täiesti valesti ja riik vaja sisuliselt vundamendist uuesti üles laduda.