Kraanikaussi põit tühjendanud peoline sai haagi ja kukkus invaliidiks 

Löök oli niivõrd tugev, et kannatanu kukkus selili maha ja sai rängalt viga. Muu hulgas tekkis kukkumisest kaelalülide nihestus. Tüsistusena tekkis kannatanul seljaaju kompressioon koos jalgade täieliku ning käte osalise halvatusega. Kohtutoimiku järgi oli trauma tõttu mehe liikumine piiratud neli kuud.

Süüdistatav rääkis Tartu maakohtus, et tahtis kaaslast lüüa rusikaga näkku, ent õnnetul kombel läks hoop kaela.

Riigikohtu kolleegium leidis, et Tartu maakohutu ja Tartu ringkonnakohtu on jätnud tuvastamata nõuetekohaselt süüdistava tahtluse tekitaada kannatanule tervisekahjustus ja kaks kohtuastest on oluliselt rikkunud kriminaalmenetlusõigust ja kohaldanud ebaõigesti materiaalõigust.