Karmel Killandi: ERRi kohta võib käia lause, et „raha ei ole“, aga nutikaid tegijaid ja ideid on siin alati! 

See kõik vajas väga palju vestlusi ning Karmel on väga tänulik kõigile, kes selle aja võtsid.

Muuseumil on plaan laieneda

Hetkel on avatud muuseumi nii-öelda esimene etapp. "Alates Raivo Järvi pliiatsitest, kes poja Richardi sõnul ei lubanud tal neid kunagi puudutada," avaldas Killandi põneva fakti ja lisas, et "Selles karbis pidid pliiatsid alati õiges järjekorras olema, aga siin on veel näiteks Lembitu Kuuse retseptide järgi tehtud seened või Raul Rebase abikaasa kootud kampsun ja palju teisi toredaid asju väljas.“

Killandi sõnul on muuseum täis üllatavaid fakte ning ta tunnistab, et kogu töö ja aeg, mis muuseumi avamiseks on kulutatud, on asja ette läinud. "Me olime väga rõõmsad selle üle ja me tõesti armastasime seda tööd, mida meil lubati teha!"

Killandi sõnab, et muuseumisse on kogunenud esemed nendelt inimestelt, kes olid kunagi nii-öelda ka nende õpetajad, kui Killandi ja kolleeg Anu Välba noorte ajakirjanikena telemajas tööd alustasid. "Meil tohutult vedas, et kõik telelegendid, alates Reet Ojast, Urmas Otist ja Mati Talvikust veel aktiivselt siin töötasid."

"Nemad tegelikult süstisid meile selle pisiku, et meil on asjade vastu sügavam huvi - et oskame küsida fakte ja uurida asjade tagamaid laiemalt." Killandi räägib, et just vanemad kolleegid näitasid oma eeskujuga, et on vaja suhelda inimestega nii, et nad sooviksid teinekord ka telemajja tulla.

Kuigi Eesti Rahvusringhäälingu ümber käib alati lause, et "raha ei ole", siis vaatamata sellele on siin rohkesti nutikaid tegijaid, kes armastavad oma tööd ja neil on palju ideuid . "Just selliste ürituste kaudu me tunnemegi koostegemise rõõmu ja seda, kuidas tele on kasvatanud meist meeskonna," lausus Killandi.