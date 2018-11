Lähme Lätti! 

Lõunasse sõitmisele tasub nüüd mõelda igal juhul, sest nutikad lätlased on oma kodumaa külastamise meile lihtsamaks muutnud ja tulnud välja uue innovaatilise lahendusega, mis kannab nime Läti Trip-Planner .

See on inglise- ja venekeelne reisiplaneerija, mis aitab sul paika panna Läti reisi täpse marsruudi ühes meelelahutuse, söögikohtade ning ööbimisega. Ja seda kõike, kui soovid, suisa minutilise täpsusega!

Trip-Planneris saad oma reisiprogrammi ise koostada, valides välja just täpselt need kultuuriobjektid, pargid, muuseumid ja muud meelelahutusasutused, mida külastada tahad.

Lätlaste loodud aja- ja reisiplaneerija plussiks on seegi, et see võimaldab koostada reisikava punktuaalse täpsusega. Rakendus küsib, kui palju võiks ühe või teise koha külastamiseks aega kuluda ja lisab eeldatava ajakulu reisiplaani.